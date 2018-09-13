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Кожемяко назвал главные проблемы Приморья

Кожемяко назвал главные проблемы Приморья

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко назвал своими первоочередными задачами на посту главы региона решение проблем в социальной сфере и дорожной инфраструктуре, при этом он подчеркнул, что вверенный ему субъект является перспективным.

Президент России Владимир Путин в среду назначил возглавлявшего Сахалинскую область Олега Кожемяко врио губернатора Приморья после того, как принял отставку его предшественника Андрея Тарасенко. Тарасенко ушел с поста после неудавшегося второго тура выборов главы региона.

"Вопрос в том, что очень много проблем в социальной сфере: это 30% ветхих школ, также где-то порядка 18% детей, кто занимается во вторую смену — это около 35 тысяч, это дошкольные образовательные учреждения, которые тоже нуждаются и в ремонтах, и нужно строить. Это порядка 45-50% дорог в ненормативном состоянии", — рассказал Кожемяко в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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