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Крупные руководители РЖД арестованы во Владивостоке

Крупные руководители РЖД арестованы во Владивостоке

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Приморскому краю, Управления транспорта по /Дальневосточному федеральному округу МВД России и Владивостоксого линейного УВД на транспорте в отношении должностных лиц Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и Дальневосточной дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере). "Вести:Приморье" сообщают об этмо со ссылкой на пресс-службу ДВ СУ на траснспорте СКР.

По данным следствия, в период с июня 2016 по сентябрь 2018 года должностные лица Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и вышестоящей Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД», действуя группой лиц по предварительному сговору с целью личного обогащения получали от представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозки грузов, взятки за незаконное бездействие и попустительство по службе, в том числе за не принятие мер к проверке грузов, выявлению фактов занижения провозной платы и привлечения нарушителей к ответственности.

В настоящее время задержаны три должностных лица, в отношении которых принимаются решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на VL.ru, в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Максима Черемисина возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК, он арестован. Начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Олега Галина подозревают в преступлении по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и поместили под домашний арест. Первый заместитель Дальневосточной дирекции управления движением Алексей Новиков является фигурантом дела по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК и находится под стражей.

По уголовному делу создана межведомственная следственно-оперативная группа, в результате работы которой на первоначальном этапе расследования проведены более 70 обысков в нескольких субъектах Дальневосточного федерального округа, в ходе которых изъяты крупные денежные суммы, карты кредитных организаций, использованных в совершенных преступлениях, иные предметы и документы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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