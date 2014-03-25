Крупные руководители РЖД арестованы во Владивостоке

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Приморскому краю, Управления транспорта по /Дальневосточному федеральному округу МВД России и Владивостоксого линейного УВД на транспорте в отношении должностных лиц Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и Дальневосточной дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере). "Вести:Приморье" сообщают об этмо со ссылкой на пресс-службу ДВ СУ на траснспорте СКР.

По данным следствия, в период с июня 2016 по сентябрь 2018 года должностные лица Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и вышестоящей Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД», действуя группой лиц по предварительному сговору с целью личного обогащения получали от представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозки грузов, взятки за незаконное бездействие и попустительство по службе, в том числе за не принятие мер к проверке грузов, выявлению фактов занижения провозной платы и привлечения нарушителей к ответственности.

В настоящее время задержаны три должностных лица, в отношении которых принимаются решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на VL.ru, в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Максима Черемисина возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК, он арестован. Начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Олега Галина подозревают в преступлении по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и поместили под домашний арест. Первый заместитель Дальневосточной дирекции управления движением Алексей Новиков является фигурантом дела по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК и находится под стражей.

По уголовному делу создана межведомственная следственно-оперативная группа, в результате работы которой на первоначальном этапе расследования проведены более 70 обысков в нескольких субъектах Дальневосточного федерального округа, в ходе которых изъяты крупные денежные суммы, карты кредитных организаций, использованных в совершенных преступлениях, иные предметы и документы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]