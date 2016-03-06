Автомобиль протаранил историческое здание Малого ГУМа в центре Владивостока
В субботу, 29 сентября, во Владивостоке легковой автомобиль по неизвестной причине врезался в здание Малого ГУМа, разбив стекла. При этом легковушка заехала на тротуар, а затем вновь оказалась на проезжей части.
Информации о пострадавших нет, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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