Во Владивостоке внедорожник врезался в машину, а затем — в дерево
ДТП с участием двух автомобилей произошло 29 сентября.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», в районе остановки «Фабрика «Заря» на скользкой дороге столкнулись Nissan Terrano и Nissan Teana. При этом Terrano после этого врезался в дерево.
Информации о пострадавших нет, уточняют "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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