Во Владивостоке внедорожник врезался в машину, а затем — в дерево

ДТП с участием двух автомобилей произошло 29 сентября.

Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», в районе остановки «Фабрика «Заря» на скользкой дороге столкнулись Nissan Terrano и Nissan Teana. При этом Terrano после этого врезался в дерево.

Информации о пострадавших нет, уточняют "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]