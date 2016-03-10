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Кожемяко выехал в Уссурийск и Михайловку

Кожемяко выехал в Уссурийск и Михайловку

Врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко посетит с рабочим визитом Уссурийский городской округ и Михайловский муниципальный район в воскресенье, 30 сентября.

Олег Кожемяко осмотрит подтопленные в результате паводков дома, частные подворья, а также дамбу и детский сад № 7 в Уссурийске.

В Михайловском районе Олег Кожемяко проинспектирует работы по расчистке русел рек Бакарасьевка и Михайловка, проведет встречу с жителями.

Напомним, в результате проливных дождей, прошедших на территории Приморья в августе и сентябре, в 17 муниципальных образованиях края, в том числе в Уссурийске и Михайловском районе, введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

По данным на пятницу, 28 сентября, жителям края, пострадавшим от паводка, из краевого бюджета выплачено 115,9 миллиона рублей в качестве компенсаций.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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