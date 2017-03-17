"Покормить енота": 23-летний парень лишил ровестницу самого дорогого
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о преступлении. 22-летняя заявительница рассказала о краже денежных средств и изделий из золота. Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приомрью.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 23-летний житель Артема. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Установлено, что жительница Артема попросила своего знакомого в ее отсутствие покормить енота. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, подозреваемый совершил кражу.
Похищенные золотые изделия мужчина продал. Денежные средства потратил на личные нужны. Ранее житель Артема уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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