Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:25
  1

"Покормить енота": 23-летний парень лишил ровестницу самого дорогого

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о преступлении. 22-летняя заявительница рассказала о краже денежных средств и изделий из золота. Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приомрью.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 23-летний житель Артема. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Установлено, что жительница Артема попросила своего знакомого в ее отсутствие покормить енота. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, подозреваемый совершил кражу.

Похищенные золотые изделия мужчина продал. Денежные средства потратил на личные нужны. Ранее житель Артема уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере).

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря