"День тигра" отмечают во Владивостоке (фото)
Для Владивостока День Тигра это почти как второй день рожденья и пройти незамеченным он просто не может.
Десятки тысяч горожан и многочисленных туристов в этот день ощущают себя настоящими тиграми и тигрицами. Величественной кошке с приморской пропиской все возрасты покорны. В инстаграм vestiprim размещен фоторепортаж о празновании кошачьего дня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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