"День тигра" отмечают во Владивостоке (фото)

Для Владивостока День Тигра это почти как второй день рожденья и пройти незамеченным он просто не может.

Десятки тысяч горожан и многочисленных туристов в этот день ощущают себя настоящими тиграми и тигрицами. Величественной кошке с приморской пропиской все возрасты покорны. В инстаграм vestiprim размещен фоторепортаж о празновании кошачьего дня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]