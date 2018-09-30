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"День тигра" отмечают во Владивостоке (фото)

Для Владивостока День Тигра это почти как второй день рожденья и пройти незамеченным он просто не может.

Десятки тысяч горожан и многочисленных туристов в этот день ощущают себя настоящими тиграми и тигрицами. Величественной кошке с приморской пропиской все возрасты покорны. В инстаграм vestiprim размещен фоторепортаж о празновании кошачьего дня.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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