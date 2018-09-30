Мощные локальные ливни обрушатся на юг Приморья (видеокарта)
Сегодня ночью произойдет зарождение волнового циклона в Японском море. 1 октября утром молодой вихрь пройдет южнее Владивостока. Далее циклон пойдет на северо-восток по Японскому морю, вдоль побережья Приморского края. В связи с этим, в южных районах Приморского края пройдут дожди, местами сильные, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
Основная зона осадков пройдет по акватории моря, но южное побережье и юго-восток края также попадут под влияние циклона.
В южных районах от Посьета до Ольги возможны очень сильные дожди, местами тропические ливни и грозы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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