Мощные локальные ливни обрушатся на юг Приморья (видеокарта)

Сегодня ночью произойдет зарождение волнового циклона в Японском море. 1 октября утром молодой вихрь пройдет южнее Владивостока. Далее циклон пойдет на северо-восток по Японскому морю, вдоль побережья Приморского края. В связи с этим, в южных районах Приморского края пройдут дожди, местами сильные, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Основная зона осадков пройдет по акватории моря, но южное побережье и юго-восток края также попадут под влияние циклона.

В южных районах от Посьета до Ольги возможны очень сильные дожди, местами тропические ливни и грозы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]