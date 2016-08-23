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Тайфун "Конг-рей" обрушится на Приморье, но... это не точно

Тайфун

В Тихом океане зародился 25-по счету тайфун "Конг-рей", который может угрожаеть Приморскому краю Сейчас тайфун находится в стадии жестокий тропический шторм, но уже завтра вихрь резко усилится и превратится в тайфун. 6-9 октября этот тайфун может оказать серьезное влияние на погоду в Приморье, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Эксперт сайта Маглипогода Руслан Юрковский утверждает, что "пока все указывает на то, что тайфун "Конг-рей" выйдет в Японское море и далее на Приморский край! Предварительно и не точно: Внимание! Сохраняется угроза выхода тайфуна "Конг-рей" на Приморский край! Двадцать пятый по счету тропический циклон в этом году может может нанести серьезный ущерб регионам? попавших под его влияние. На данный момент сохраняется угроза наводнения в Приморском крае в период 6-9 октября!"

Прогноз интернет-эксперта частично подтверждает и официальный сайт Примпогода. В его двухнедельном прогнозе указывается, что 6-9 октября во Владивостоке с вероятностью 40-60% возможны небольшие осадки (не более 25 мм) при крепком (до 14 м/с) ветре. А вот Ольге с вероятностью 80% повезет меньше: там при очень крепком ветре (20 м/с) ожидается до 40 мм дождя.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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