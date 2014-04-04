"Луч" совершил чудо на стадионе "Динамо"
Футболисты "Луча" из Владивостока смогли завершить вничью матч первенства ФНЛ с томской "Томью", уступая 0:2 за 10 минут до конца встречи. Матч 14-го тура, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 2:2.
Счет на 8-й минуте открыл защитник "Томи" Алексей Шумских, а Ян Казаев на 56-й удвоил преимущество гостей.Хозяева смогли отыграться усилиями Александра Носова (81) и Деяна Больевича (88).
После 14 туров "Луч" занимает 13-е место, набрав 15 очков, а "Томь" идет на первом месте (30).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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