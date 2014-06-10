В работе крупного оператора связи произошел серьезный сбой в Приморье
Жители Владивостока,Уссурийска, Арсеньева,Артема сегодня, 30 сентября, отмечали сбои в работе оператора сотовой связи «Мегафон». После 12:00 у многих перестал работать мобильный интернет, частично была недоступна сотовая связь. Проблемы наблюдались также и у пользователей Yota.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl ru, горожане начали жаловаться на отсутствие интернета и невозможность дозвониться абонентам с 12:00. Мобильная связь было частично доступна, а в интернет с телефонов, подключенных к оператору «Мегафон», было не зайти.
Проблемы с сотовой связью и интернетом также наблюдались в Уссурийске, Арсеньеве, Артеме, Кавалеровском районе. Жители этих территорий Приморья пожаловались на сбои в работе «Мегафона» приблизительно в 15:00. Сообщалось, что в некоторых районах связь недоступна с утра. Дозвониться в call-центр пользователи не могли.
Связь начала восстанавливаться только после 18-00. «Сегодня около 5:00 мск (12:00 по владивостокскому времени) в районе Уссурийска произошел двойной обрыв магистральной линии связи, в результате чего некоторые абоненты во Владивостоке, Уссурийске и Находке могут испытывать сложности с использованием мобильного интернета. В 18:00 обрыв был устранен, предоставление услуг связи практически полностью восстановлено», – сообщили в пресс-службе оператора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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