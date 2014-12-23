Без света и воды останется крупный район Владивостока (список адресов)

В понедельник, 1 октября, 124 многоквартирных дома Владивостока останутся с 13 до 18 часов без холодной воды в связи с тем, что в районе будет отключено электричество, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Список адресов:

100-летия Владивостока пр-кт 145, 147, 149, 151, 153, 155

Байдукова ул. 4, 6

Белякова ул. 5А, 7А

Енисейская ул. 1, 10, 11, 2, 3, 30, 32, 4, 5, 55, 6, 7, 8, 9

Каспийская ул. 1, 11, 13, 15, 3, 7, 9

Кирова ул. 11, 112, 116, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 5, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 9, 49

Магнитогорская ул. 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Обручева ул. 1, 4, 5, 6, 8

Русская ул. 11А, 15, 17, 17А, 19А

Чапаева ул. 10, 12, 14, 16, 24, 26, 4, 8

Чкалова ул. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 6, 8, 11Б

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]