853 дома останутся на сутки без холодной воды во Владивостоке

С 3 часов ночи 2 октября до 3 часов ночи 3 октября в связи плановыми работами на сети холодного водоснабжения без воды останутся абоненты водонапорных станций "Центральная" и "64 мкр", сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инернет-ресурс "Отключения света и воды во Владивостоке".

Подомовой список адресов:

Ленинский район (592)

Адмирала Кузнецова ул. 56В, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76

Адмирала Юмашева ул. 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 12Г, 12Д, 14, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 14К, 14Л, 16, 16А, 16Б, 16Г, 16Д, 18, 18А, 18Б, 2, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 22В, 24, 24А, 24Г, 25, 26, 26А, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 24В

Аллилуева ул. 10, 10А, 12, 12А, 14, 2, 2А, 6, 8

Баляева ул. 58, 60, 62, 64

Братская ул. 27, 34, 36, 38, 13

Буссе ул. 12, 14, 14А, 16, 3, 3А, 5, 7, 9, 8, 10, 10А, 20Б

Верхняя ул. 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17А, 9, 7, 10, 12, 4Г

Всеволода Сибирцева ул. 56, 62В, 80А, 80Б, 84А, 80

Высокая ул. 27, 27А, 29, 30, 31, 33, 12

Высоковольтная ул. 3

Горная ул. 25, 31, 31А, 33, 33А

Жариковская ул. 1, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 42, 44А, 44Б, 46, 46А, 48, 48А, 48Б, 5, 50А, 56, 56А, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 9, 50Б, 4, 2, 6, 8, 10, 14, 46Б, 50В, 52Д, 44Д, 20А, 20В, 20Д, 52В

Жуковского ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 7, 8, 9, 72, 68, 66, 1А, 69

Зейская ул. 10, 12, 4, 4/2, 5

Каплунова ул. 1, 3, 6

Карла Либкнехта ул. 10А, 34, 36, 37, 38

Карпинского ул. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 10, 8А

Карякинская ул. 18Б, 18В, 24, 29, 29А, 33, 35, 37, 41, 24А, 26

Котельникова ул. 13, 15, 17, 21, 27, 29

Красного Знамени пр-кт 114, 114А, 116, 118, 118В, 120, 120А, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 137, 156, 156В, 158А, 164, 164А, 133/5

Луговая ул. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 57А, 57Б, 59, 59А, 59Б, 59В, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 75А, 77, 77А, 79, 81, 81А, 83, 85

Маньчжурская ул. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 62, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 8, 9, 58, 64, 60, 76А, 14, 16

Матросская 2-я ул. 13, 15, 17, 17А, 18, 22, 24, 9, 20

Матросская 3-я ул. 17, 19, 22, 25, 27А, 27

Матросская 4-я ул. 22, 26, 27, 29, 31, 31А, 32

Матросская 5-я ул. 21, 24, 27, 27А, 28, 24А

Матросская 6-я ул. 31

Матросская 7-я ул. 25, 33А

Муравьева-Амурского ул. 21/23

Невельского ул. 1А

Островского ул. 10, 11, 13, 15, 4, 5, 3, 13/1

Рабочая 10-я ул. 43, 45, 49, 56, 70, 72

Рабочая 13-я ул. 12, 16

Светланская ул. 191, 193, 195, 195А, 197А, 205А

Славянская ул. 17, 18

Спиридонова ул. 11, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 40, 42, 44, 9

Станичная ул. 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 8

Тобольская ул. 10, 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 8, 11

Толстого ул. 30, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 32А

Тунгусская ул. 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 69, 47

Тюменская ул. 2, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 4, 6, 8, 8А, 2А, 32, 36

Флотская 1-я ул. 56

Флотская 4-я ул. 37/39

Шепеткова ул. 37, 40, 46, 60

Шилкинская ул. 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 19, 21, 3, 30, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 6А, 42, 6В, 20, 38

Ковальчука ул. 26



Первореченский район (127)

Аллилуева ул. 3, 5

Баляева ул. 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50

Жигура ул. 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 4, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 6, 3, 26А

Карьерная ул. 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 18А, 1А, 2, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 32, 3А, 3Б, 4, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 18, 4А, 12А, 18Б, 2Б, 18В, 31, 22 стр.2

Котельникова ул. 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 7, 7А, 8

Луговая ул. 52, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 52Д, 52Е, 52Ж, 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 89А, 95А

Народный пр-кт 11, 13, 15

Руднева ул. 1, 14, 17Б, 3, 5

Сельская ул. 1, 10, 12, 15, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Снеговая ул. 18Б, 30, 31, 61, 63, 71, 74

Южная 3-я ул. 3, 4, 5, 6, 4Б

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК:

Ленинский район (108)

Адмирала Кузнецова ул. 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

Адмирала Юмашева ул. 10, 12, 24А, 24Г, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Ватутина ул. 24

Каплунова ул. 13, 15, 17, 23, 5

Ладыгина ул. 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 5, 6, 9

Невельского ул. 19

Нейбута ул. 24, 24А, 24Б, 30, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 81, 81А, 83, 85, 85Б, 87, 87А, 88, 53А, 51А

Стрелковая ул. 46, 50

Террасная 4-я ул. 34, 36, 38, 40

Террасная 5-я ул. 33, 35, 40, 43

Черняховского ул. 13, 19, 21, 3, 7, 9

Яблочкова ул. 55, 58, 60, 62



Первореченский район (26)

Адмирала Юмашева ул. 11, 35, 19

Луговая ул. 50, 50А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78

Сабанеева ул. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 8, 20

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]