853 дома останутся на сутки без холодной воды во Владивостоке
С 3 часов ночи 2 октября до 3 часов ночи 3 октября в связи плановыми работами на сети холодного водоснабжения без воды останутся абоненты водонапорных станций "Центральная" и "64 мкр", сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инернет-ресурс "Отключения света и воды во Владивостоке".
Подомовой список адресов:
Ленинский район (592)
Адмирала Кузнецова ул. 56В, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76
Адмирала Юмашева ул. 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 12Г, 12Д, 14, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 14К, 14Л, 16, 16А, 16Б, 16Г, 16Д, 18, 18А, 18Б, 2, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 22В, 24, 24А, 24Г, 25, 26, 26А, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 24В
Аллилуева ул. 10, 10А, 12, 12А, 14, 2, 2А, 6, 8
Баляева ул. 58, 60, 62, 64
Братская ул. 27, 34, 36, 38, 13
Буссе ул. 12, 14, 14А, 16, 3, 3А, 5, 7, 9, 8, 10, 10А, 20Б
Верхняя ул. 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17А, 9, 7, 10, 12, 4Г
Всеволода Сибирцева ул. 56, 62В, 80А, 80Б, 84А, 80
Высокая ул. 27, 27А, 29, 30, 31, 33, 12
Высоковольтная ул. 3
Горная ул. 25, 31, 31А, 33, 33А
Жариковская ул. 1, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 42, 44А, 44Б, 46, 46А, 48, 48А, 48Б, 5, 50А, 56, 56А, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 9, 50Б, 4, 2, 6, 8, 10, 14, 46Б, 50В, 52Д, 44Д, 20А, 20В, 20Д, 52В
Жуковского ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 7, 8, 9, 72, 68, 66, 1А, 69
Зейская ул. 10, 12, 4, 4/2, 5
Каплунова ул. 1, 3, 6
Карла Либкнехта ул. 10А, 34, 36, 37, 38
Карпинского ул. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 10, 8А
Карякинская ул. 18Б, 18В, 24, 29, 29А, 33, 35, 37, 41, 24А, 26
Котельникова ул. 13, 15, 17, 21, 27, 29
Красного Знамени пр-кт 114, 114А, 116, 118, 118В, 120, 120А, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 137, 156, 156В, 158А, 164, 164А, 133/5
Луговая ул. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 57А, 57Б, 59, 59А, 59Б, 59В, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 75А, 77, 77А, 79, 81, 81А, 83, 85
Маньчжурская ул. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 62, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 8, 9, 58, 64, 60, 76А, 14, 16
Матросская 2-я ул. 13, 15, 17, 17А, 18, 22, 24, 9, 20
Матросская 3-я ул. 17, 19, 22, 25, 27А, 27
Матросская 4-я ул. 22, 26, 27, 29, 31, 31А, 32
Матросская 5-я ул. 21, 24, 27, 27А, 28, 24А
Матросская 6-я ул. 31
Матросская 7-я ул. 25, 33А
Муравьева-Амурского ул. 21/23
Невельского ул. 1А
Островского ул. 10, 11, 13, 15, 4, 5, 3, 13/1
Рабочая 10-я ул. 43, 45, 49, 56, 70, 72
Рабочая 13-я ул. 12, 16
Светланская ул. 191, 193, 195, 195А, 197А, 205А
Славянская ул. 17, 18
Спиридонова ул. 11, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 40, 42, 44, 9
Станичная ул. 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 8
Тобольская ул. 10, 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 8, 11
Толстого ул. 30, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 32А
Тунгусская ул. 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 69, 47
Тюменская ул. 2, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 4, 6, 8, 8А, 2А, 32, 36
Флотская 1-я ул. 56
Флотская 4-я ул. 37/39
Шепеткова ул. 37, 40, 46, 60
Шилкинская ул. 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 19, 21, 3, 30, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 6А, 42, 6В, 20, 38
Ковальчука ул. 26
Первореченский район (127)
Аллилуева ул. 3, 5
Баляева ул. 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50
Жигура ул. 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 4, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 6, 3, 26А
Карьерная ул. 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 18А, 1А, 2, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 32, 3А, 3Б, 4, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 18, 4А, 12А, 18Б, 2Б, 18В, 31, 22 стр.2
Котельникова ул. 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 7, 7А, 8
Луговая ул. 52, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 52Д, 52Е, 52Ж, 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 89А, 95А
Народный пр-кт 11, 13, 15
Руднева ул. 1, 14, 17Б, 3, 5
Сельская ул. 1, 10, 12, 15, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9
Снеговая ул. 18Б, 30, 31, 61, 63, 71, 74
Южная 3-я ул. 3, 4, 5, 6, 4Б
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК:
Ленинский район (108)
Адмирала Кузнецова ул. 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92
Адмирала Юмашева ул. 10, 12, 24А, 24Г, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Ватутина ул. 24
Каплунова ул. 13, 15, 17, 23, 5
Ладыгина ул. 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 5, 6, 9
Невельского ул. 19
Нейбута ул. 24, 24А, 24Б, 30, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 81, 81А, 83, 85, 85Б, 87, 87А, 88, 53А, 51А
Стрелковая ул. 46, 50
Террасная 4-я ул. 34, 36, 38, 40
Террасная 5-я ул. 33, 35, 40, 43
Черняховского ул. 13, 19, 21, 3, 7, 9
Яблочкова ул. 55, 58, 60, 62
Первореченский район (26)
Адмирала Юмашева ул. 11, 35, 19
Луговая ул. 50, 50А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78
Сабанеева ул. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 8, 20
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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