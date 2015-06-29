Движение на трассе Седанка-Патрокл парализовано во Владивостоке
Утром 1 октября движение на объездной трассе Седанка-Патрокл в сторону о. Русский было блокировано, сообщают "Вести:Приморье".
Как сообщают соцсети, в результате ДТП в районе съезда на Дальхимпром с участием нескольких автомобилей были перекрыты все две полосы движения в сторону Патрокла. Пробка "отросла" до Седанки.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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