Движение на трассе Седанка-Патрокл парализовано во Владивостоке

Утром 1 октября движение на объездной трассе Седанка-Патрокл в сторону о. Русский было блокировано, сообщают "Вести:Приморье".

Как сообщают соцсети, в результате ДТП в районе съезда на Дальхимпром с участием нескольких автомобилей были перекрыты все две полосы движения в сторону Патрокла. Пробка "отросла" до Седанки.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]