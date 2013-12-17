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Приморцы могут придумать название хабаровскому аэропорту

Приморцы могут придумать название хабаровскому аэропорту

Фото: Золотой рог

"АО "Хабаровский аэропорт" приглашает жителей Дальнего Востока, хабаровчан, пассажиров и просто всех желающих принять участие в конкурсе по выбору нового имени для аэропорта", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным пресс-службы, название может быть как производной от какого-либо топонима или именем выдающейся личности. При этом кандидатуры должны отвечать ряду требований.

"Фигура должна быть широко известна в масштабе всей России, не должны являться ныне живущей, не должны присутствовать в уже существующих наименованиях аэропортов страны, жизнь и деятельность кандидатур могут быть связаны с Дальним Востоком и (или) авиацией и аэропортом Хабаровск", - отмечается в сообщении.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе до 30 ноября 2018 года будет проводиться опрос пассажиров аэропорта Хабаровск, а также сбор предложений по электронной почте.

Предложения от участников конкурса будет рассматривать специальная комиссия, в которой помимо руководства АО "Хабаровский аэропорт" войдут представители общественности региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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