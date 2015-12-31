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Уникальный снимок ночного неба сделан в Приморье

Уникальный снимок ночного неба сделан в Приморье

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке смогли сделать уникальные фотоснимки кометы Джакобини-Циннера «в профиль», что поможет получить новые сведения о природе космической пыли, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-служба университета.

Сообщается, что на возможность сделать качественные снимки также повлияли благоприятные погодные условия в Приморском крае.

Комета была заснята под углом в 80 градусов, то есть "в профиль". Это позволило астрофизикам точно оценить расстояние, на которое комета выбрасывает частицы пыли в сторону Солнца ("пылевой комы"). Имея эти данные, ученые могут определить скорость, с которой комета выбрасывает частицы пыли, а также то, как на них влияет солнечное излучение.

Комета Джакобини-Циннера была открыта в 1900 году французским астрономом Мишелем Джакобини. Позднее, в 1913 году комета была снова обнаружена уже немецким ученым Эрнстом Циннером. Комета является прародителем метеорного потока Дракониды. В поле зрения с планеты Земля комета появляется раз в 6,6 года. Диаметр ее ядра примерно равен двум километрам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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