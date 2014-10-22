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Докер порта рассказал Кожемяко о причине автопробок в центре Владивостока

Докер порта рассказал Кожемяко о причине автопробок в центре Владивостока

Причина постоянный автомобильных пробок заключается в "зацикленности" движения в центре Владивостока. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Олегом Кожемяко заявил один из работников Владивостокского морского торгового порта, сообщают "Вести:Приморье". По  мнению работника ВМТП, "круг" в центре Владивостока тормозит движение и приводит к постоянным автомобильным пробкам.

Напомним, что система одностороннего движения: по Океанскому проспекту до Покровского парка – вверх, от Покровского парка по улице Алеутской – вниз, была введена тогдашним мэром города Игорем Пушкаревым летом 2010 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Евгений / Сегодня, 16:19
    № 1  
     

    А при чем тут какой-то докер? Кроме него - во Владивостоке никто не может связно объяснить, почему пробки? Может, лучше у хирурга спросить или работника почты...

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