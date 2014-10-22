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Докер порта рассказал Кожемяко о причине автопробок в центре Владивостока
Причина постоянный автомобильных пробок заключается в "зацикленности" движения в центре Владивостока. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Олегом Кожемяко заявил один из работников Владивостокского морского торгового порта, сообщают "Вести:Приморье". По мнению работника ВМТП, "круг" в центре Владивостока тормозит движение и приводит к постоянным автомобильным пробкам.
Напомним, что система одностороннего движения: по Океанскому проспекту до Покровского парка – вверх, от Покровского парка по улице Алеутской – вниз, была введена тогдашним мэром города Игорем Пушкаревым летом 2010 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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