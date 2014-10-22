Докер порта рассказал Кожемяко о причине автопробок в центре Владивостока

Причина постоянный автомобильных пробок заключается в "зацикленности" движения в центре Владивостока. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Олегом Кожемяко заявил один из работников Владивостокского морского торгового порта, сообщают "Вести:Приморье". По мнению работника ВМТП, "круг" в центре Владивостока тормозит движение и приводит к постоянным автомобильным пробкам.

Напомним, что система одностороннего движения: по Океанскому проспекту до Покровского парка – вверх, от Покровского парка по улице Алеутской – вниз, была введена тогдашним мэром города Игорем Пушкаревым летом 2010 года.

Ваше отношение к заявлению докера: - все правильно говорит, одностороннее движение в центре - причина пробок -абсолютно неправильно, наоборот, введение здесь одностороннего движения увеличила скорость движения в центре - а докер не забыл рассказать, что еще одна причина автопробок в центре - это "большегрузы", едущие в порт? -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]