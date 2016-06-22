Авиалайнеры начинают полеты на Дальний Восток без НДС
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для внутренних воздушных перевозок в регионы Дальнего Востока с 1 октября обнулена, соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу.
Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов и привлечет новые авиакомпании на Дальний Восток, отмечал ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов. А российские авиакомпании, как сообщали ТАСС в Минтрансе, смогут сэкономить до 10 млрд рублей в год.
Рейсы в Дальневосточный федеральный округ выполняют "Аэрофлот" и его дочерние авиакомпании "Россия" и "Аврора" (последняя выполняет также рейсы внутри региона), S7, Royal Flight, "Уральские авиалинии" и др.
Более того, за счет федерального бюджета реализуется программа субсидирования авиарейсов, а "Россия" и "Аэрофлот" продают билеты по "плоским тарифам" (стоимость авиабилета не меняется в зависимости от даты покупки билета или других факторов). Так, например, стоимость авиабилета из Москвы во Владивосток на рейсах "России" обойдется в 22 тыс. рублей в обе стороны.
О том, что правительство РФ приняло решение обнулить НДС на дальневосточные перевозки впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии".
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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