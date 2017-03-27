Добычу иваси увеличили рыбаки Приморья

Вылов сардины по сравнению с прошлым годом увеличился на 285 тонн, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

«С начала года приморские рыбаки добыли более 5,8 тысячи тонн иваси и 857 тонн скумбрии. Высококачественная продукция, изготовленная из свежепойманной рыбы, скоро вновь появится на рынке края», – сообщили в ведомстве.

Вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин подчеркнул, что сардина иваси является важнейшей промысловой рыбой. Ее добыча была возобновлена приморскими рыбаками в 2016 году после 25-летнего перерыва.

Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]