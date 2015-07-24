Трагедия разыгралась на склонах горы Пидан

Сегодня появилась информация, что во время восхождения на гору в Приморье скончался пожилой мужчина. В минувшую субботу группа из 10 человек поднималась на Пидан в Шкотовском районе. Одному из путешественников, 61-летнему мужчине, стало плохо. На гору он поднимался вместе со своим сыном. Спасти мужчину не удалось. Сейчас наши корреспонденты выясняют обстоятельства произошедшего. Подробный сюжет смотрите сегодня, в вечерних выпусках «Вестей: Приморье» на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]