Арсеньевский блогер раскритиковал работу дорожных служб (видео)

Житель Арсеньева, пользователь соцсетей, пришел в недоумение после ремонтных работ на одном из межквартальных проездов города, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Instagram-канал @arstv

По его словам, он снял видео после того как около средней школы №7 побывала ремонтная бригада. Однако то что сделали рабочие не иначе как халтурой не назовешь. С автором видео трудно не согласится.

Бетонные заплатки вызывали возмущение у большинства читателей паблика @arstv. Сам автор видео, считает, что таким образом «зря зарывают деньги»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]