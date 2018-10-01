Арсеньевский блогер раскритиковал работу дорожных служб (видео)
Житель Арсеньева, пользователь соцсетей, пришел в недоумение после ремонтных работ на одном из межквартальных проездов города, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Instagram-канал @arstv
По его словам, он снял видео после того как около средней школы №7 побывала ремонтная бригада. Однако то что сделали рабочие не иначе как халтурой не назовешь. С автором видео трудно не согласится.
Бетонные заплатки вызывали возмущение у большинства читателей паблика @arstv. Сам автор видео, считает, что таким образом «зря зарывают деньги»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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