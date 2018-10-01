Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:58
  0

Арсеньевский блогер раскритиковал работу дорожных служб (видео)

Арсеньевский блогер раскритиковал работу дорожных служб (видео)

Житель Арсеньева, пользователь соцсетей, пришел в недоумение после ремонтных работ на одном из межквартальных проездов города, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Instagram-канал @arstv

По его словам, он снял видео после того как около средней школы №7 побывала ремонтная бригада. Однако то что сделали рабочие не иначе как халтурой не назовешь. С автором видео трудно не согласится.

Бетонные заплатки вызывали возмущение у большинства читателей паблика @arstv. Сам автор видео, считает, что таким образом «зря зарывают деньги»


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря