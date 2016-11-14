Бывшего вице-губернатора Приморья О.Ежова оштрафовали на 26 млн. рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова в халатности при строительстве пожарного депо в одном из районов края.

"Ежов признан виновным, назначен штраф", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в суде.

Приговор вынесен по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Штраф был назначен в размере 100 тыс. рублей и был снижен до 90 тыс руб. в зачет содержания под стражей. В то же время суд на основании ст. 78 УК РФ освободил бывшего чиновника от наказания по истечению сроков давности.

Заявленные к О.Ежову исковые требования о возмещении ущерба суд удовлетворил в полном объеме. Сумма гражданского иска составила 26 млн 24 тыс. 502 рубля.

При этом до исполнения решения суда в части гражданского иска остается арест, наложенный на имущество осужденного, - жилой дом стоимостью 17,6 млн рублей, земельный участок за 4,4 млн рублей, мотоцикл BMW за 1,2 млн рублей.

Как сообщалось, Фрунзенский суд в июле 2017 года начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморья О.Ежова. По версии следствия, в марте 2013 года департамент градостроительства Приморья заключил договор с ООО "Приморье Девелопмент" на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района края стоимостью свыше 100 млн рублей.

О.Ежов, на тот момент возглавлявший департамент градостроительства, зная, что работы не завершены, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Работы были оплачены. В результате бюджету региона причинен ущерб в размере более 26 млн рублей.

Чиновника задержали 3 мая 2016 года, в отношении него возбудили него уголовное дело. По решению суда он был арестован.

Также Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор генеральному директору строительной компании "Приморье Девелопмент" Валерию Ловейко, который проходил по делу о мошенничестве вместе с О.Ежовым. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Он также штрафован на 200 тыс. рублей.

На посту вице-губернатора О.Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Также сообщалось, что О.Ежов стал фигурантом уголовного дела о долгострое двух пятизвездочных гостиниц "Хаятт" во Владивостоке, ему предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что его действия привели к необоснованному продлению сроков строительства гостиничных комплексов, а также увеличению бюджетных трат на их возведение. Однако официально правоохранительные органы эту информацию не комментируют.

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Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]