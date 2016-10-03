Тайфун «Конг-рей»: синоптики вспомнили необычный случай 25-летней давности (карта)

В Тихом океане зародилась новая тропическая депрессия с порядковым номером 25, и ей присвоено имя «Конг-рей». Сегодня это уже тайфут 1-ой категории, утром ое находился в районе с координатами 15,6° с.ш., 135,7° в.д. Давление в центре 965 гПа, максимальный ветер вблизи центра 33 м/с. Вихрь смещался на запад, северо-запад со скоростью около 14 км/ч.

В ближайшие дни тайфун будет набирать силу и с большой вероятностью дойдёт до 4-ой категории. Предположительно, к выходным «Конг-рей» выйдет на акваторию Восточно-Китайского моря. Над его акваторией он повернёт на северо-восток и в ночь на воскресенье может выйти на юг Японского моря.

В настоящее время существует две версии его дальнейшей траектории движения.

По одной из них тайфун пойдёт над центральной акваторией моря и уйдёт на остров Сахалин. В этом случае вихрь может вызвать в Приморье дожди, наиболее интенсивные на востоке края. В октябре подобная траектория движения тайфунов достаточно редка, и в последний раз наблюдалась в 1994 году. (см. карту) Проходя над северной частью Японского моря, тайфун «Сет» (Bidang) вызвал в Приморье обильные дожди.

По второй версии вихрь пройдёт над южной частью Японского моря, и на погоду Приморского края он вообще никакого влияния не окажет. Такая траектория наблюдается каждые 2–3 года. Например, по этой траектории проходили тайфуны в октябре 2013 и 2016 годов.

Примгидромет проводит регулярный мониторинг ситуации, привлекая различные расчётные схемы. Информация о дальнейшем развитии тайфуна будет уточняться.







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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]