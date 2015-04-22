Аренда жилья резко подорожала в Приморье

Приморский край возглавил рейтинг регионов Росиси по темпам роста стоимости аренды жилья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на исследования, проведенные Domofond.ru.

В в III квартале 2018-го цены на наём жилого помещения в Приморье выросли на 9,3%, с 13 493 руб. до 14 754 руб. в месяц за однокомнатную квартиру. Второе место у Севастополя: 7,3% (в III квартале стоимость найма «однушки» в городе достигла 21 599 руб.) На третьем месте – Республика Татарстан с 5% роста, до 14 013 руб. В Карачаево-Черкесии, Ульяновской и Волгоградской областях, Адыгее и Вологодской области аренда выросла в цене более чем на 4% за квартал. Из 78 регионов России, данные по которым вошли в исследование, арендные ставки выросли в 65.

Снижение стоимости найма квартир произошло в 13 регионах. Сильнее всего подешевела аренда однокомнатных квартир в Курганской области: на 2,9%, с 8 390 руб. во II квартале до 8 145 руб. в третьем. На втором месте Республика Карелия (аренда подешевела на 1,9%), на третьем —Магаданская область (снижение на 1,7%). В Камчатском крае, Липецкой и Владимирской областях средняя ставка найма снизилась на 1,2–1,5%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]