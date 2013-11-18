Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия - СМИ
Минтруд России не знаком с итоговым вариантом новой накопительной пенсионной системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.
"Законопроект в Минтруд не поступал", - сказали в пресс-службе.
1 октября издание РБК со ссылкой на источник сообщило о том, что Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Подключение граждан к новой системе будет основываться на 158 статье ГК РФ "Форма сделок", согласно третьему пункту которой, молчание признается выражением воли совершать сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. По информации издания, избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.
Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщал, что финальная встреча ЦБ РФ и Минфина с ВЭБ по поводу формата участия в ИПК "молчунов" пройдет 24 сентября. По его словам, базовое решение об участии "молчунов" в ИПК уже было принято, а на встрече планировалось обсуждение статуса этих счетов.
ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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