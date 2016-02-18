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Жительница Приморья убила своего сожителя на почве ревности

Жительница Приморья убила своего сожителя на почве ревности

Приговором Хорольского районного суда гр-ка Г. осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено жительницей пгт. Ярославский в ходе ссоры с ее сожителем. Испытывая личную неприязнь, возникшую на почве ревности, в связи с тем, что потерпевший заявил о желании проживать с другой, фигурантка решила убить его. Действуя с целью лишения жизни своего «обидчика», она нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки и убила его. Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное (с учетом смягчающих обстоятельств) наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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