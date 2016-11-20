В соцсетях появился фантастический ролик о Владивостоке

Соцсети Владивостока активно обсуждают необычный рекламный ролик одной из местных строительных компаний. Всего за несколько часов его посмотрели уже более 50 тысяч человек.

В 30-секундном видеоролике столица Приморья предстает в фантастическом виде: гигантские животные ходят по улицам города, огромные морские обитатели заглядывают в окно горожан, а над самим Владивостоком парят нереальные медузы.

Большинство подписчиков Инстаграм приятно удивлены уровнем Владивостокских рекламщиков:

ingaprim Здорово сделали рекламу!

rybakira Вот это точно достойно уважения, постарались ребята на славу👍🏼👍🏼 Приятно смотреть)))

aleksamichel.d Сказка "десятое королевство" вспомнилась😍

aleks.zheleznova Круто🤗

ekler_elena 👍👍👍

zdanuga Такое наверное будет в далёком будущем

rita.paprika Очень круто 😍😍😍

pavlinskiy.av Очень крутое видео🔥

andreww_rr Когда барыга с чуркина подогнал годноту

edinaya718 Класс👍очень красиво. особенно фанари с медузами🤗

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]