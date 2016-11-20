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В соцсетях появился фантастический ролик о Владивостоке

В соцсетях появился фантастический ролик о Владивостоке

Соцсети Владивостока активно обсуждают необычный рекламный ролик одной из местных строительных компаний. Всего за несколько часов его посмотрели уже более 50 тысяч человек.

В 30-секундном видеоролике столица Приморья предстает в фантастическом виде: гигантские животные ходят по улицам города, огромные морские обитатели заглядывают в окно горожан, а над самим Владивостоком парят нереальные медузы.

Большинство подписчиков Инстаграм приятно удивлены уровнем Владивостокских рекламщиков:

  • ingaprim Здорово сделали рекламу!
  • rybakira Вот это точно достойно уважения, постарались ребята на славу👍🏼👍🏼 Приятно смотреть)))
  • aleksamichel.d Сказка "десятое королевство" вспомнилась😍
  • aleks.zheleznova Круто🤗
  • ekler_elena👍👍👍
  • zdanugaТакое наверное будет в далёком будущем
  • rita.paprika Очень круто 😍😍😍
  • pavlinskiy.avОчень крутое видео🔥
  • andreww_rrКогда барыга с чуркина подогнал годноту
  • edinaya718Класс👍очень красиво. особенно фанари с медузами🤗

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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