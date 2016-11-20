В соцсетях появился фантастический ролик о Владивостоке
Соцсети Владивостока активно обсуждают необычный рекламный ролик одной из местных строительных компаний. Всего за несколько часов его посмотрели уже более 50 тысяч человек.
В 30-секундном видеоролике столица Приморья предстает в фантастическом виде: гигантские животные ходят по улицам города, огромные морские обитатели заглядывают в окно горожан, а над самим Владивостоком парят нереальные медузы.
Большинство подписчиков Инстаграм приятно удивлены уровнем Владивостокских рекламщиков:
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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