Чиновники краевой администрации решили порадовать врио губернатора Приморья цифрами

Подготовка к зиме в Приморье идет по плану: котельные обеспечены топливом, ведется паспортизация объектов. Об этом доложили врио Губернатора края Олегу Кожемяко на рабочем совещании по подготовке к грядущему отопительному сезон, сообщает "Вести: Приморье".

По словам вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна, на данный момент общая готовность края к зиме составляет 95%.

«15 сентября началось оформление паспортов готовности. Заключены новые соглашения с поставщиками топлива. На сегодняшний день обеспечение углем составляет 85%, мазута – 110%. На случай аварийных ситуаций готовы резервные источники питания, сформированы аварийно-ремонтные бригады», – доложил он.

Директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Елена Пархоменко добавила, что по отдельным объектам соцкультбыта готовность к зиме составляет 98%.

«Жилищный фонд готов на 94%, котельные – на 90%, тепловые сети – на 94%, сети водоснабжения и водоотведения – на 89%», – сказала Елена Пархоменко.

В ходе совещания Олегу Кожемяко также доложили ситуацию по ремонту и строительству дорог.

«Ремонт дорог ведется в рамках федеральной программы “Безопасные и качественные дороги”. Строится новая трасса Владивосток–Находка–порт Восточный. Запланировано строительство пяти новых мостов», – проинформировал руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Дмитрий Дементьев.

Олег Кожемяко подчеркнул, что все работы необходимо выполнить в запланированные сроки.

«Должно быть 100%-ное освоение средств по федеральным проектам. Компании, которые с этим не справляются, попадут в категорию недобросовестных. “Примавтодор” и городские службы должны максимально включиться в работу. За октябрь нужно подготовить дороги к зиме, обеспечить необходимое количество снегоуборочной техники», – обозначил глава Приморья.

Напомним, Олег Кожемяко во время официального вступления в должность заявил, что в первую очередь удостоверится, что подготовка к зиме в регионе проходит на должном уровне. В этом году на финансирование мероприятий по подготовке ЖКХ Приморья к зиме будет направлено почти 5,5 миллиарда рублей, в том числе из регионального бюджета – почти 2 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]