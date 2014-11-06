Обед по цене чупа-чупса

Рацион питания младшеклассника в уссурийских школах составлен из расчета 21,2 рубля в день на ребенка. Причем названная сумма не менялась на протяжении нескольких лет. Об этом говорили на очередном заседании комиссии по социальной политике, защите прав граждан и организации работы Думы, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт газеты "Коммунар".

В своем докладе об организации общественного питания в школах и дошкольных учреждениях заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Уссурийске Виктория Пак отметила, что у организаторов питания в школьных столовых с калорийностью меню все хорошо. Но оно составлено с учетом стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в биологически активных веществах.

За пять последних лет количество учеников в городском округе увеличилось почти на 2,6 тысячи. При этом новых школ построено не было, а значит, и не изменились производственные мощности школьных столовых.

Из-за этого детский рацион получается несбалансированным, в нем используется ограниченный набор продуктов, преобладают углеводы, отмечается невыполнение норм питания по молоку, сливочному маслу, овощам и фруктам.

Виктория Пак предложила депутатам изучить опыт коллег из Мурманска, которым за последние пять лет удалось добиться увеличения стоимости школьного рациона с 79 до 108 рублей, и подготовить обращение в Законодательное собрание Приморского края, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию.

Глава УГО Николай Рудь сообщил, что депутатский корпус Уссурийска и других муниципальных образований неоднократно просил краевые власти пересмотреть стоимость школьного питания, но по настоящий момент положительного ответа не получено.

Дело в том, что одноразовое горячее питание, подразумевающее завтрак или обед, ученики с 1-го по 4-й класс ежедневно получают за счет бюджета. Его стоимость определена в 21,2 рубля.

Двухразовое питание, включающее завтрак и обед, получают ученики с 5-го по 11-й класс за счет родительских денег. Сейчас рацион рассчитан исходя из суммы от 40 до 60 рублей на одного школьника. В принудительном или приказном порядке эту сумму увеличить нельзя, школа может только рекомендовать ее повысить.

По заверению Николая Рудя, Дума Уссурийска и впредь будет обращаться к краевым властям с законодательной инициативой об изменении стоимости школьного питания, возможно, апеллируя к опыту коллег из западных регионов России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]