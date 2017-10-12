Кожемяко отправил в отставку трех вице-губернаторов края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко произвел первые перестановки в администрации Приморского края. Глава региона освобождает свою команду от "варягов" из Москвы, Новосибирска и Самары.

Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщили "Вести:Приморье" в пресс-службе Администрации Приморского края.

Ирина Мануйлова была назначена на пост вице-губернатора по вопросам развития образования и науки и директора профильного департамента в мае 2018-го. Приехала из Новосибирской области. Курировала вопрос о выделении жилья для детей-сирот. Первое время совмещала эту должность с постом директора департамента образования и науки.

Станислав Ершов с октября 2017 года занимал должность вице-губернатора, отвечающего за взаимодействие с федеральными органами власти. Работал в представительстве Приморского края в Москве.

Дмитрий Братыненко вступил в должность 3 ноября 2017 года и перед выборами стал одним из ключевых игроков команды врио губернатора. В администрации Приморья отвечал за взаимодействие с Законодательным собранием, краевой Избирательной комиссией, органами местного самоуправления муниципальных образований края, а также курировал департаменты внутренней, информационной и молодежной политики. Фактически он же отвечал за выборный процесс в регионе.

Первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]