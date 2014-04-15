Корабль ВМС КНР атаковал американский эсминец в Южно-Китайском море
Китайский и американский военные корабли сблизились в открытом море на критическое расстояние в 41 метр. Инцидент произошел в Южно-Китайском море в воскресенье, 30 сентября. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на ТАСС. Не исключено, что недалеко от этого района пройдет маршрут следования отряда кораблей ТОФ во главе с ГРК "Варяг".
По сути, корабль ВМС КНР выдавил американский эсминец из района, совершая, как уточнил представитель Тихоокеанского флота ВМС США, "серию все более агрессивных маневров".
"[Китайский] эсминец "Луян" приблизился к эсминцу "Декатур" в ходе небезопасного и непрофессионального маневра вблизи рифа Гейвен в Южно-Китайском море", - цитирует ТАСС слова офицера Чарльза Брауна.
СМИ уточнили, что "Декатур" прошел неподалеку от созданных КНР искусственных островов в рамках операции "по обеспечению свободы навигации", однако был встречен в штыки китайским эсминцем.
Споры относительно Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо) Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами. Вашингтон и Токио обвиняют Пекин в том, что он создает участки суши, которые может использовать для военных целей.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник вышел из Владивостока в поход, который продлится более трех месяцев. "Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" покинул Владивосток и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в пресс-службе ТОФ.
Отряд посетит несколько иностранных портов. Предполагается ли демонстрация российского флага в зоне Парасельских островов не сообщается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.03.2016 Корабли ТОФ примут участие в международных антитеррористических учениях в Южно-Китайском море
-
10.07.2015 Ракетные корабли ТОФ провели стрельбы в море
-
24.05.2014 Боевые корабли РФ и Китая освободили условно захваченное судно на учениях "Морское взаимодействие - 2014"
-
14.05.2014 Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправляется на российско- китайские учения "Морское взаимодействие-2014"
-
08.05.2014 Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для подготовки к российско-китайским учениям "Морское взаимодействие-2014"
-
15.04.2014 Бомбардировщик РФ 12 раз пролетел вблизи эсминца ВМС, заявил Пентагон
Добавить комментарий