Жительница Владивостока изощренно "попрощалась" со своей бывшей "конторой"
Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о преступлении в сфере компьютерной информации, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры Приморского края.
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местной жительнице, которая осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения).
Как установлено в судебном заседании, являясь сотрудником крупной компании сотового оператора, фигурантка в последний рабочий день скопировала информацию, представляющую коммерческую тайну. Ею была скопирована электронная база корпоративных клиентов с находящимися в ней персональными данными. Указанную информацию она перенаправила своему знакомому.
Незаконные действия выявлены службой безопасности компании в ходе служебной проверки. Фигурантка вину в инкриминируемом деянии признала в полном объеме. Суд (с учетом смягчающих обстоятельств) назначил подсудимой за содеянное наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу в настоящее время не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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