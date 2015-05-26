Банк в счет долга списал часть материнского капитала жительницы Приморья
В Находке банк по представлению судебных приставов незаконно списал с лицевого счета матери несовершеннолетнего ребенка более 25 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокуратуры Приморского края.
Прокуратура города Находка Приморского края провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее права на получение меры государственной поддержки, предусмотренной в связи с рождением ребенка.
Установлено, что средства материнского капитала, поступившие на счет заявительницы - матери несовершеннолетней, были списаны банком на основании постановления судебного пристава-исполнителя в счет погашения задолженности за потребленную электроэнергию. Сумма списания превысила 25 тысяч рублей.
По мнению прокуратуры, указанные действия произведены в нарушение требований Федерального закона «Об исполнительном производстве», поскольку банк владел информацией о целевом характере назначения поступивших на счет женщины денежных средств и не имел права их списывать.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор города Находка обратился в суд с исковым заявлением о признании таких действий ответчика незаконными.
Первая инстанция отказала прокурору в удовлетворении исковых требований, в связи с чем решение районного суда было обжаловано надзорным ведомством в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда согласилась с доводами представления прокурора, признав действия банка по списанию с лицевого счета матери несовершеннолетнего ребенка средств материнского капитала незаконными.
Кроме этого, суд возложил на ответчика обязанность вернуть списанные денежные средства заявительнице.
Решение считается вступившим в законную силу. Вопросы его фактического исполнения взяты на контроль прокуратуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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