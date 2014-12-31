Девушка дала отпор вооруженному грабителю
Жительница Владивостока обратила в бегство вооруженного преступика, который проник в ее дом в Ленинском районе Владивостока. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.
По словам 21-летней горожанки, незнакомец позвонил в квартиру и представился работником компании по предоставлению интернет-услуг. Когда девушка открыла, в помещение ворвался высокий мужчина с пистолетом в руке и в медицинской маске на лице.
Горожанка не испугалась налетчика и тут же сорвала с него маску, после чего злоумышленник быстро убежал, так ничего и не взяв. Хозяйка жилища сообщила о происшествии в полицию и описала приметы подозреваемого.
Стражи порядка опросили горожанку и приступили к поискам вооруженного злоумышленника. По факту случившегося проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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