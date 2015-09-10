Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:16
  0

Более 400 тысяч приморцев уже сделали прививку от гриппа

Более 400 тысяч приморцев уже сделали прививку от гриппа

Фото: oren.ru

В Приморском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день иммунитет против одного из самых коварных сезонных заболеваний получили уже 402 тысячи человек, в том числе 137 тысяч детей.

В департаменте здравоохранения отмечают, что сейчас самый благоприятный период для того, чтобы сделать бесплатную прививку.

«Сентябрь и начало октября – самое благоприятное время для того, чтобы получить защиту от вирусного заболевания. До наступления серьезных холодов у организма есть время, чтобы выработать стойкий иммунитет к заболеванию», – говорит главный эпидемиолог департамента здравоохранения.

Между тем специалисты Роспотребнадзора отмечают, что по отношению к предыдущей неделе в эти дни отмечается прирост заболеваемости среди совокупного населения на 26,6% и среди всех возрастных групп. А значит затягивать с прививкой не стоит.

Напомним, что в этом году в Приморском крае 833 322 жителя края, из которых почти 226 тысяч – это дети, могут воспользоваться правом и получить бесплатный иммунитет от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Вакцинации за счет средств федерального бюджета подлежат дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом. Также возможна вакцинация за счет средств работодателей и за счет личных средств граждан.

В департаменте здравоохранения напоминают, вакцинация – на сегодняшний день самая эффективная мера профилактики гриппа. И подчеркивают, что лица, подлежащие бесплатной вакцинации, уже могут обращаться за прививкой в поликлиники по месту жительства.

«Заболеваемость людей, которым сделали прививку от гриппа, простудными и вирусными заболеваниями – во много раз ниже, чем тех, кто вакцинацию не прошел», – отмечают эпидемиологи.

Врачи-педиатры призывают мам и пап прививать своих детей, тем более что в государственных учреждениях здравоохранения прививка делается бесплатно.

Получить прививку можно будет в поликлиниках по месту жительства и здравпунктах предприятий. Согласно приказу департамента здравоохранения, во всех поликлиниках края назначены прививочные дни и часы.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря