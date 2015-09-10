Более 400 тысяч приморцев уже сделали прививку от гриппа
В Приморском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день иммунитет против одного из самых коварных сезонных заболеваний получили уже 402 тысячи человек, в том числе 137 тысяч детей.
В департаменте здравоохранения отмечают, что сейчас самый благоприятный период для того, чтобы сделать бесплатную прививку.
«Сентябрь и начало октября – самое благоприятное время для того, чтобы получить защиту от вирусного заболевания. До наступления серьезных холодов у организма есть время, чтобы выработать стойкий иммунитет к заболеванию», – говорит главный эпидемиолог департамента здравоохранения.
Между тем специалисты Роспотребнадзора отмечают, что по отношению к предыдущей неделе в эти дни отмечается прирост заболеваемости среди совокупного населения на 26,6% и среди всех возрастных групп. А значит затягивать с прививкой не стоит.
Напомним, что в этом году в Приморском крае 833 322 жителя края, из которых почти 226 тысяч – это дети, могут воспользоваться правом и получить бесплатный иммунитет от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Вакцинации за счет средств федерального бюджета подлежат дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом. Также возможна вакцинация за счет средств работодателей и за счет личных средств граждан.
В департаменте здравоохранения напоминают, вакцинация – на сегодняшний день самая эффективная мера профилактики гриппа. И подчеркивают, что лица, подлежащие бесплатной вакцинации, уже могут обращаться за прививкой в поликлиники по месту жительства.
«Заболеваемость людей, которым сделали прививку от гриппа, простудными и вирусными заболеваниями – во много раз ниже, чем тех, кто вакцинацию не прошел», – отмечают эпидемиологи.
Врачи-педиатры призывают мам и пап прививать своих детей, тем более что в государственных учреждениях здравоохранения прививка делается бесплатно.
Получить прививку можно будет в поликлиниках по месту жительства и здравпунктах предприятий. Согласно приказу департамента здравоохранения, во всех поликлиниках края назначены прививочные дни и часы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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