"Новострой" во Владивостоке по цене трех квартир: в Магнитогорске, Брянске и Махачкале

Стоимость квадратного метра жилья в новом доме во Владивостоке составляет 92,2 тыс. руб., а средняя стоимость лота составляет 4,9 млн руб. Это четвертый показатель в России, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на исследования портала «Мир квартир».

На третьем месте в списке самого дорогого новостроя - Сочи, где средняя стоимость квартиры близка к петербургским ценникам (6,3 млн руб.), а 1 кв. м стоит 92,4 тыс. руб. На втором месте по дороговизне нового жилья — Санкт-Петербург (106,3 тыс. за 1 кв. м и 6,6 млн за квартиру). Самое дорогое жилье в новостройках по-прежнему продается в Москве (198,5 тыс. руб. за 1 кв. м и 10,8 млн руб. в среднем за квартиру). Это в 3,7 раза, чем в среднем по стране, отмечают эксперты.

Самые доступные квартиры в новостройках предлагаются в городе Магнитогорске — 1 кв. м там стоит 28,8 тыс. руб., а средняя цена предложения составляет 1,4 млн руб. На втором месте — Махачкала, где 1 кв. м в новостройках стоит 31,3 тыс. руб., хотя общая стоимость квартиры там выше, чем у других участников рейтинга доступности жилья — 1,9 млн руб. На третьем месте — Брянск с ценой «квадрата» 31,5 тыс. руб. и средней стоимостью квартиры 1,7 млн. руб.

В целом по регионам с начала 2018 года 1 кв. м вырос в цене на 3,6%, а квартира в целом — на 1,3%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]