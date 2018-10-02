Уникального хищника завезли во Владивосток
В приморском зверинце на Садгороде в пригороде Владивостока поселился белый лев. Это первый такой зверь в нашем крае, сообщают @vestiprim. Смотрим, восхищаемся, лайкаем!!!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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