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Уникального хищника завезли во Владивосток

Уникального хищника завезли во Владивосток

В приморском зверинце на Садгороде в пригороде Владивостока поселился белый лев. Это первый такой зверь в нашем крае, сообщают @vestiprim. Смотрим, восхищаемся, лайкаем!!!


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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