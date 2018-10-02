Приморские девушки поразили Павла Волю
Известный российский эстрадный артист разговорного жанра Павел Воля попал на "тренировку" самых красивых девушек Приморья.
Перед выступлением во Владивостокском цирке Воля в своем инстаграм записал видео, в котором восхитился не только отремонтированным зданием цирка (здесь и пройдет концерт артиста), но и участницами финала конкурса «Краса Приморского края», которые, как раз во время, видеосессии артиста репитировали свое дефиле в холле городского цирка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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