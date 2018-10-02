Приморские девушки поразили Павла Волю

Известный российский эстрадный артист разговорного жанра Павел Воля попал на "тренировку" самых красивых девушек Приморья.

Перед выступлением во Владивостокском цирке Воля в своем инстаграм записал видео, в котором восхитился не только отремонтированным зданием цирка (здесь и пройдет концерт артиста), но и участницами финала конкурса «Краса Приморского края», которые, как раз во время, видеосессии артиста репитировали свое дефиле в холле городского цирка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]