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Приморские девушки поразили Павла Волю

Приморские девушки поразили Павла Волю

Фото: скриншот instagram.com/pavelvolyaofficial

Известный российский эстрадный артист разговорного жанра Павел Воля попал на "тренировку" самых красивых девушек Приморья.

Перед выступлением во Владивостокском цирке Воля в своем инстаграм записал видео, в котором восхитился не только отремонтированным зданием цирка (здесь и пройдет концерт артиста), но и участницами финала конкурса «Краса Приморского края», которые, как раз во время, видеосессии артиста репитировали свое дефиле в холле городского цирка.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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