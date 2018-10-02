Мэр Владивостока подал в отставку в соцсетях (опрос)

Пресс-секретарь главы администрации Владивостока Виталия Веркеенко Юлия Шастина подтвердила "Вести:Приморье" достоверность инофрмациии об отставки мэра столицы Приморья.

Сегодня, 2 октября, в 20-05 в аккаунте мэра Владивостока Виталия Веркеенко появился пост следующего содержания: "Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку.

Честь имею. Веркеенко."

Ожидается, что завтра, 3 октября, мэр Владивостока Виталий Веркеенко выступит с официальным заявлением перед СМИ.

Ваше отношение к заявлению Веркеенко: - молодец, не справился,почувствовал это и хватило мужества подать в отставку - Веркеенко вынудили принять это решение - его еще и "не мочили", а он уже потерял мотивацию - с кадрами полная разруха, даже на пост мэра попадают абсолютно случайные люди - ау, депутаты Думы Владивостока Вам не стыдно за Ваше голосование за Веркеенко год назад? -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]