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Мэр Владивостока подал в отставку в соцсетях (опрос)

Мэр Владивостока подал в отставку в соцсетях (опрос)

Пресс-секретарь главы администрации Владивостока Виталия Веркеенко Юлия Шастина подтвердила "Вести:Приморье" достоверность инофрмациии об отставки мэра столицы Приморья.

Сегодня, 2 октября, в 20-05 в аккаунте мэра Владивостока Виталия Веркеенко появился пост следующего содержания: "Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку.
Честь имею. Веркеенко."

Ожидается, что завтра, 3 октября, мэр Владивостока Виталий Веркеенко выступит с официальным заявлением перед СМИ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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