Власти Южной Кореи отпустили российское судно "Севастополь"

Власти Южной Кореи отпустили из порта Пусан российское судно "Севастополь" (порт приписки-Владивосток). Об этом "Вести:Приморье" сообщили в судоходной компании "Гудзон". Напомним, что в конце сентября стало известно, что сухогрузу "Севастополь" запрещен выход из южнокорейского порта Пусан.

В распоряжении "Вести:Приморье" поступило эмоциональное письмо от владивостокской компании:

"Cудно ТХ "Севастополь" несколько часов назад было официально освобождено и теперь может перемещаться, как в пределах Кореи, так и выйти за границу в любую страну.

Никаких объяснений, как по причине его задержания, так и освобождения официально с корейской стороны не было.

Были получены через судового агента порта Пусан сначала лишь скан-копия в pdf формате на корейском языке без какого-либо перевода ни на английский, ни на русский язык, а затем такое же уведомление и об освобождении судна только на корейском языке.

Были лишь попытки вольного перевода на английский в сопроводительном письме агента, который от себя добавил, что возможно это акция связана с санкциями американского финансового департамента и его отдела OFAC, в чей "черный" список (SDN List) были необоснованно включены, как сама судоходная компания "Гудзон", так и все ее суда, за якобы связи с КНДР по перевозкам бензина и дизельного топлива на танкерах (?!) - причем здесь эти суда, которые все до одного - сухогрузы, а не танкеры, и к тому же ни одно из них никогда не заходило ни в один порт Северной Кореи!

Более того, ни ООН, ни ЕЭС не поддержали этот акт USDT (US Department of Treasury), т.к. Китай и Россия объявили banning всяким санкциям против российской компании и ее судов под российским флагом. Но, по-видимому, не мало тех, как в России, так и за рубежом, не до конца прочитали само решение OFAC и содержание SDN List и не вникли в суть того, кому прежде всего грозят санкции за связи с теми, кто уже попал в это "черный" список!

Спасибо сотрудника МИДа РФ, и особенно Корейскому Генеральному консульству в Пусане: сработано четко и профессионально!

Только все равно остается осадок и досада от того, что официально причину корейцы так и не объяснили.

Так что пока и не ясно был ли здесь след американских санкций или нет?

Надеемся, что наши дипломаты еще добьются официальной ноты от правительства Республики Корея.

Ведь судовладельцу надо четко представлять: а что будет с другими его судами, перевозящими грузы между портами ДВР и Кореи? Не придется ли им испытать подобные задержки?

Но самым главным остается один нерешенный вопрос: а кто оплатит простой судна, которое в день обходится его владельцам в 5000 долл. США?! К тому же сорвались ранне зафиксированные сделки по выгодным перевозкам из Кореии на Дальний Восток России и обратно!"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]