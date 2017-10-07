Ирина Мануйлова прокомментировала свою отставку
После отставки с поста вице-губернатора Приморского края Ирина Мануйлова планирует взять отпуск на 2-3 недели. После него она готова приступить к новой работе, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт https://berdsk-online.ru.
Напомним, что 2 октября стало известно, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко отправил в отставку трех вице-губернаторов администрации Андрея Тарасенко, в том числе заместителя по вопросам народного образования Ирину Мануйлову.
"Очень сложный и очень интересный регион, на самом деле. С удовольствием работала. Нисколько не жалею, что приняла в своё время это предложение. Кое-что удалось сделать. Надеюсь, что те проекты, которые мы запустили, продолжатся и будут реализованы в полном объёме. У меня есть чувство удовлетворения всё равно", - так прокомментировала свою отставку Ирина Мануйлова.
О карьерных планах Ирина Викторовна говорит с большой осторожностью. "Предложения есть, но по работе пока решения не приняла. Рано пока о чём-то говорить. Это должно быть связано с образованием. Но где, пока ещё не решила", - ответила Ирина Мануйлова, не озвучивая поступившие ей предложения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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