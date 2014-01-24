Роспотребнадзор требует закрыть сразу четыре популярных кафе и ресторана Владивостока

Роспотребнадзор направил четыре административных деля по приостановлению деятельности «Бургер Кинга», «Лимончелло» и двух кафе во Владивостоке. Всего в сентябре на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 68 протоколов о правонарушениях, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В сентябре 2018 года сотрудники Роспотребнадзора обследовали 58 пищевых предприятий. В список проверки попали 12 предприятий пищевой промышленности, 26, занимающихся общественным питанием, и 20 торговых компаний. Всего за время обследования они составили 68 протоколов об административном правонарушении, из них на предприятиях пищевой промышленности – 6, общественного питания – 39, продовольственной торговли – 23.

В результате Роспотребнадзор направил четыре административных дела для рассмотрения и принятия решения по приостановлению деятельности нескольких владивостокских предприятий. Это два кафе «Толстый панда» и «Парус», ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», а также ресторан «Лимончелло».

— По результатам контрольно-надзорных мероприятий на пищевых предприятиях изъято из оборота и уничтожено 16 партий пищевых продуктов общим объемом 565 кг (г.Владивосток – ресторан «Высота» ИП Климов А.В., ресторан «Русь» ЗАО «Курортстрой сервис», ресторан «Лимончелло» ООО «Лайт», ресторан «Лимончелло» ИП Николаев А.В., киоск по реализации морепродуктов ИП Чепурной Д.Г., продовольственный склад СХ ПАО «Белореченское»), - отмечается в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]