Кожемяко вызвал Веркеенко "на ковер"

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко планирует в среду, 3 октября, провести встречу с мэром Владивостока Виталием Веркеенко. Об этом "Вести:Приморье" сообщил источник в администрации Приморского края.

Поводом для встречи послужил скандальный пост главы Владивостока в Фейсбуке. В нем Веркеенко заявил, что подает в отставку с 11 октября. "Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации...", - написал мэр Владивостока в своем аккаунте и приложил фотографию своего заявления об отставке.

Позже в СМИ был распространен комментарий Олега Кожемяко об этой ситуации: "Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из Instagram, который мне принесла пресс-служба. Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти, краевого уровня такие вещи так не делаются".

"Вести:Приморье" проводит онлайн-голосование: Как вы относитесь к заявлению Веркеенко?". Проголосовать можно - ЗДЕСЬ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]