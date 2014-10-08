Экс-защитник "Адмирала" рассказал о зарплатах во Владивостоке
Минимальный уровень контракта на год игроков владивостокского хоккейного клуба "Адмирал" составляет 4-5 миллиона рублей. Об этом в интервью интернет-изданию sports.ru рассказал бывший защитник ХК "Адмирал" Артем Земченок.
Вопрос: Правда ли, что в «Адмирале» игроки получали минимальные контракты в 4-5 млн рублей в год?
Ответ: Это сейчас, раньше были выше. Но у меня в «Адмирале» была совсем невысокая зарплата, несмотря на то, что я пять лет в клубе отыграл. Но я особо на деньги никогда не смотрел, главное – играть. Сколько дали – столько дали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.11.2017 Профсоюз игроков КХЛ отсудил у клуба «Адмирал» 3,6 млн рублей
-
18.03.2016 Защитник Артем Земчёнок продлил контракт с «Адмиралом»
-
16.12.2015 Защитник владивостокского «Адмирала» Иван Глазков перешел в ХК «Сочи»
-
07.06.2015 Ян Коларж перейдёт из владивостокского «Адмирала» в «Амур» — СМИ
-
12.12.2014 Капитан «Адмирала» вызван в сборную России
-
08.10.2014 Защитник «Адмирала» стал лучшим в КХЛ
Добавить комментарий