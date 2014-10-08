Экс-защитник "Адмирала" рассказал о зарплатах во Владивостоке

Минимальный уровень контракта на год игроков владивостокского хоккейного клуба "Адмирал" составляет 4-5 миллиона рублей. Об этом в интервью интернет-изданию sports.ru рассказал бывший защитник ХК "Адмирал" Артем Земченок.

Вопрос: Правда ли, что в «Адмирале» игроки получали минимальные контракты в 4-5 млн рублей в год?

Ответ: Это сейчас, раньше были выше. Но у меня в «Адмирале» была совсем невысокая зарплата, несмотря на то, что я пять лет в клубе отыграл. Но я особо на деньги никогда не смотрел, главное – играть. Сколько дали – столько дали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]