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Экс-защитник "Адмирала" рассказал о зарплатах во Владивостоке

Экс-защитник

Минимальный уровень контракта на год игроков владивостокского хоккейного клуба "Адмирал" составляет 4-5 миллиона рублей. Об этом в интервью интернет-изданию sports.ru рассказал бывший защитник ХК "Адмирал" Артем Земченок.

Вопрос: Правда ли, что в «Адмирале» игроки получали минимальные контракты в 4-5 млн рублей в год?

Ответ: Это сейчас, раньше были выше. Но у меня в «Адмирале» была совсем невысокая зарплата, несмотря на то, что я пять лет в клубе отыграл. Но я особо на деньги никогда не смотрел, главное – играть.  Сколько дали – столько дали.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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