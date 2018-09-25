Веркеенко не будет менять своего решения

Виталий Веркеенко не намерен отзывать свое заявление об отставки. Об этом он заявил на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко. Такую информацию сообщили "Вести:Приморье" источники знакомые с ситуацией. Глава Владивостока по-прежнему будет настаивать, чтобы городская Дума рассмотрела его заявление.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко проведет в среду, 3 октября, встречу с мэром Владивостока Виталием Веркеенко. Поводом для встречи послужил скандальный пост главы Владивостока в Фейсбуке. В нем Веркеенко заявил, что подает в отставку с 11 октября.

Ожидается, что в ближайшее время будет распространен официальный комментарий пресс-службы Олега Кожемяко по данной ситуации.

"Вести:Приморье" проводит онлайн-голосование: "Как вы относитесь к заявлению Веркеенко?". Проголосовать можно - ЗДЕСЬ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]