Веркеенко не будет менять своего решения
Виталий Веркеенко не намерен отзывать свое заявление об отставки. Об этом он заявил на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко. Такую информацию сообщили "Вести:Приморье" источники знакомые с ситуацией. Глава Владивостока по-прежнему будет настаивать, чтобы городская Дума рассмотрела его заявление.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко проведет в среду, 3 октября, встречу с мэром Владивостока Виталием Веркеенко. Поводом для встречи послужил скандальный пост главы Владивостока в Фейсбуке. В нем Веркеенко заявил, что подает в отставку с 11 октября.
Ожидается, что в ближайшее время будет распространен официальный комментарий пресс-службы Олега Кожемяко по данной ситуации.
"Вести:Приморье" проводит онлайн-голосование: "Как вы относитесь к заявлению Веркеенко?". Проголосовать можно - ЗДЕСЬ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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