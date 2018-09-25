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Веркеенко не будет менять своего решения

Веркеенко не будет менять своего решения

Виталий Веркеенко не намерен отзывать свое заявление об отставки. Об этом он заявил на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко. Такую информацию сообщили "Вести:Приморье" источники знакомые с ситуацией. Глава Владивостока по-прежнему будет настаивать, чтобы городская Дума рассмотрела его заявление.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко проведет в среду, 3 октября, встречу с мэром Владивостока Виталием Веркеенко. Поводом для встречи послужил скандальный пост главы Владивостока в Фейсбуке. В нем Веркеенко заявил, что подает в отставку с 11 октября.

Ожидается, что в ближайшее время будет распространен официальный комментарий пресс-службы Олега Кожемяко по данной ситуации.

"Вести:Приморье" проводит онлайн-голосование: "Как вы относитесь к заявлению Веркеенко?". Проголосовать можно - ЗДЕСЬ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Айкидока / Сегодня, 12:21
    № 1  
     

    Хочется, чтобы эти слова оказались правдой и стали воплощены в жизнь. А опустить руки всегда можно. Заберите заявление, если только не угрожают жизни вашей или ваших близких. Верю в вас!
    "Я хочу начать новую эпоху в развитии Владивостока. И очень важно, чтобы люди мне верили. Я гарантирую порядочность и отсутствие личных интересов и коррупции. Повышение эффективности и оптимальные решения. Это непростая работа, очень непростая. Возможно, даже законно, лично зарабатывать сотни миллионов доходов ежегодно. Но я же хочу сделать Владивосток процветающим, впахивая за зарплату в 78 тысяч рублей. Знаете, мне до сих пор предлагают взятки, откаты, «совместные темы»... Да поймите вы уже! Это не PR, не популизм и не имидж. Это Веркеенко. Это мой город. И за благополучие Владивостока я буду бороться", - заявил глава города.

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