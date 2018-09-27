Олег Кожемяко встретился с Виталием Веркеенко в мэрии Владивостока

Врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко подтвердил свое намерение и готовность работать вместе с эффективным управленцем на благо развития Владивостока. Об этом он заявил на встрече с представителями мэрии в среду, 3 октября.



В ходе встречи Олег Кожемяко озвучил ряд задач, на которые городской администрации нужно обратить внимание. В первую очередь это подготовка к отопительному сезону.



«Безусловно, сейчас нужно продолжать плановую подготовку к отопительному сезону. Нужно завершать эту работу – внимательно посмотреть запасы, чтобы везде было топливо, аварийно-ремонтные бригады, обеспеченные всем необходимым», – сказал он.



Врио Губернатор обозначил также необходимость ремонта дорог и сделал акцент на организации качественной работы по уборке снега зимой.



«В оставшийся месяц, пока позволяют погодные условия, нужно уделить большое внимание ремонту дорог. Впереди зима – надо сделать так, чтобы люди не мучились. Мы готовы поддержать вопросы финансирования по дорожным работам. Необходимо рассмотреть возможность приобретения снегоуборочной техники, в том числе малогабаритной, которая могла бы ездить по дворам, очищать. Потому что те коллапсы, которые возникают в городе, связанные с рельефом, они всегда вызывают недовольство у жителей. И опыт работы такой есть, в гораздо более заснеженных регионах. Здесь надо брать и количеством техники, и правильным ее распределением. Думаю, что мы с профильным управлением поработаем по этим задачам», – заявил он.



Олег Кожемяко подчеркнул, что работа в краевом центре должна быть системной, на благо горожан.



«Государственная или муниципальная служба предусматривает выдержанность, прежде всего заботу о людях – город большой, более 620 тысяч человек здесь проживают только официально. Потрясения нам не нужны», – заявил врио Губернатора.



Глава Владивостока согласился с озвученными тезисами и поблагодарил Олега Кожемяко за поддержку.



«Олег Николаевич, вам большое спасибо за поддержку. Городу она, действительно, нужна. Векторы правильные, я вас поддержу в этом», – сказал мэр, напомнив Председателю Думы Владивостока о том, что подал заявление об отставке, и попросил рассмотреть его на ближайшем заседании городской Думы 11 октября. ("Вести:Приморье" проводит онлайн-голосование: "Как вы относитесь к заявлению Веркеенко?". Проголосовать можно - ЗДЕСЬ.)



Напомним, 1 октября Олег Кожемяко провел первое селекторное совещание со всеми муниципальными образованиями Приморского края, посвященное выполнению Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На совещании, в том числе, обсуждались вопросы социально-экономического развития Владивостока, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищного коммунального хозяйства, дорог. Олег Кожемяко поддержал предложение Виталия Веркеенко о перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками – передачи их с уровня субъекта на уровень муниципалитетов, входящих в состав Владивостокской агломерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]