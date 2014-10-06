Во Владивостоке отдали под суд адвоката-"решалу"

Во Владивостоке перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в мошеннических действиях на сумму 2,5 млн рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), и ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, преступление совершено адвокатом одного из филиалов Адвокатской палаты Приморского края. Действуя путем обмана, фигурант похитил 1 млн рублей, переданных ему за решение вопроса об изменении меры пресечения обвиняемому в совершении преступления коррупционной направленности.

Так, злоумышленник ввел в заблуждение знакомого относительно своих возможностей решить вопрос с уполномоченными должностными лицами об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую и переквалификации действий лица, который обвинялся в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Получив за свои псевдоуслуги 1 млн рублей, фигурант распорядился ими по собственному усмотрению.

Кроме этого, адвокат сообщил тому же потерпевшему не соответствующую действительности информацию о возможности решить вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении лица, в чьих интересах ранее передавались денежные средства. Стоимость услуг он оценил в 1,5 млн рублей.

При получении денежных средств от знакомого (который был участником оперативно-розыскных мероприятий) злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]