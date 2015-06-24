Рекордную партию сомнительного мяса изьяли в Приморье

Свыше 50 тонн мясной продукции, представляющей опасность для здоровья потребителя, изъяли полицейские в Артеме, сообщают "вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД Росси по городу Артему.

В Артеме сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции в ходе совместных рейдовых мероприятий со специалистами Управления Россельхознадзора в складских помещениях на улице Тульской изъяли мясную продукцию сомнительного качества. В настоящее время контейнеры опечатаны и оставлены на ответственное хранение.

Общий вес изъятой продукции составил 56 тонн. Ее стоимость превышает 12 млн. рублей.

Возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства), а также частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). После проведения экспертизы в управлении Федеральной службы по ветеринарному надзору и получения соответствующих заключений о недоброкачественности продукции, предпринимателя ждет административное наказание в виде штрафа. В дальнейшем продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована.

О фактах реализации продукции сомнительного качества, а также вне специализированных мест гражданам предлагается сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102), телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 2401-000.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]