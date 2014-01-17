Молодую женщину зарезали в Приморье

В Большом Камне проводится доследственная проверка по факту смерти девушк, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР РФ по Приморью Аврору Римскую.

3 октября 2018 года в медицинское учреждение города Большой Камень поступила 20-летняя женщина с ножевыми ранениями тела, в больнице наступила её смерть. По факту смерти следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]