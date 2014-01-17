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Молодую женщину зарезали в Приморье

Молодую женщину зарезали в Приморье

В Большом Камне проводится доследственная проверка по факту смерти девушк, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР РФ по Приморью Аврору Римскую.

 3 октября 2018 года в медицинское учреждение города Большой Камень поступила 20-летняя женщина с  ножевыми ранениями тела, в больнице  наступила её смерть.   По  факту смерти следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. Следователи  выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается причина  смерти.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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