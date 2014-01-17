Молодую женщину зарезали в Приморье
В Большом Камне проводится доследственная проверка по факту смерти девушк, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР РФ по Приморью Аврору Римскую.
3 октября 2018 года в медицинское учреждение города Большой Камень поступила 20-летняя женщина с ножевыми ранениями тела, в больнице наступила её смерть. По факту смерти следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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