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Увольняющийся мэр Владивостока принял отставку своего первого заместителя

Увольняющийся мэр Владивостока принял отставку своего первого заместителя

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который накануне сам написал заявление об отставке с 11 октября, принял аналогичное заявление своего первого заместителя Алексея Литвинова, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что Литвинов по регламенту должен был исполнять обязанности градоначальника в случае ухода с этого поста Веркеенко.

"Заявление об отставке Алексея Литвинова принято. С 8 октября он покинет пост первого заместителя главы города", - сообщил представитель пресс-службы. От комментариев о причинах решения Литвинова он воздержался.

Веркеенко был назначен мэром Владивостока 21 декабря 2017 года. Тогда дума города выбрала его из нескольких кандидатов, среди которых был и Литвинов. Сам Литвинов, после избрания Веркеенко, поддержал решение городских депутатов и остался в должности его заместителя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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